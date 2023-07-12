СМИ: правительство Венгрии проведет заседание по вопросу о приеме Швеции в НАТО

Как сообщил телеканал ATV, в парламенте осталось провести окончательное голосование по этому вопросу

БУДАПЕШТ, 12 июля. /ТАСС/. Правительство Венгрии проведет после саммита НАТО специальное заседание, на котором обсудит, когда рекомендовать парламенту страны собраться, чтобы ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в альянс. Об этом сообщил в среду со ссылкой на свои источники венгерский телеканал ATV.

"Ожидается, что правительство обсудит, когда парламент сможет принять решение о ратификации шведской заявки, поскольку в парламенте осталось провести только окончательное голосование по этому вопросу", - отметил телеканал. Он не исключил, что после этого парламент может собраться на экстренное заседание, чтобы ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в альянс.

11 июля глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что правительство поддерживает присоединение королевства к НАТО и ратификация необходимых документов - "технический вопрос".

Венгрия осталась, помимо Турции, единственным государством, парламент которого пока не утвердил договоренность о приеме Швеции в Североатлантический альянс. Венгерская сторона при этом неоднократно заявляла, что не намерена препятствовать вступлению Швеции в НАТО и "не будет последней, кто не ратифицирует такое соглашение". До сих пор Будапешт координировал свои действия с Анкарой и теперь, когда Турция сняла возражения против присоединения Швеции, сможет заняться ратификацией документов, которые еще прошлым летом поступили из правительства в парламент.

Ожидается, что претензии к Стокгольму непосредственно со стороны Будапешта также будут устранены. Правительство и депутаты парламента выражали недовольство тем, что шведские политики выдвигали против Венгрии обвинения в отходе от демократии и требовали блокировки причитающихся ей средств Евросоюза.

27 марта венгерский парламент одобрил ратификацию соглашения о вступлении Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Обе северные страны подали свои заявки 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.