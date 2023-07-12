Саудовская Аравия присоединилась к основополагающему документу АСЕАН

Речь идет о Договоре о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии

ДУБАЙ, 12 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия в среду подписала документ о присоединении к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (Балийский договор 1976 года), который является основополагающим документом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщило саудовское внешнеполитическое ведомство.

"Сегодня министр иностранных дел Саудовской Аравии Его Высочество принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд подписал документ о присоединении королевства к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии", - говорится в заявлении, текст которого опубликован на сайте министерства. Церемония подписания прошла в Джакарте, на ней присутствовала глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Как отметили в саудовском МИД, присоединение королевства к этому договору "является подтверждением тесных связей со странами Восточной Азии". В этой связи Фейсал бен Фархан Аль Сауд высоко оценил отношения Саудовской Аравией со странами АСЕАН. Он также заявил о стремлении Эр-Рияда расширить рамки сотрудничества с ними.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и в настоящее время объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Камбоджа присоединилась к ассоциации 30 апреля 1999 года.