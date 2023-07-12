Правительство Молдавии 14 июля проведет специальное заседание из-за стрельбы в аэропорту

Как отметил премьер-министр Дорин Речан, "придется принять некоторые необходимые, хотя и трудные решения"

КИШИНЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Правительство Молдавии 14 июля проведет специальное заседание и примет решения в связи с инцидентом в аэропорту Кишинева, в ходе которого гражданин Таджикистана Рустам Ашуров застрелил двух человек.

"В пятницу у нас будет встреча со всеми институтами по итогам трагических событий в аэропорту Кишинева. Нам придется принять некоторые необходимые, хотя и трудные решения", - сказал на заседании премьер-министр Дорин Речан.

Ранее комментируя призывы оппозиционных партий и представителей общественности отправить в отставку глав МВД, Пограничной полиции Молдавии и других силовых структур, он заявлял, что "правительство подготовит отчет о событиях в аэропорту, после чего примет решения, в том числе и кадровые".

Бывший глава МВД Виктор Катан из-за инцидента в аэропорту обвинил власти желании "замять" трагедию. По его словам, за последние годы произошло катастрофическое сокращение количества сотрудников органов правопорядка. Почти 90% работников полиции в настоящий момент - молодые люди, у которых не хватает опыта работы, поэтому им тяжело поддерживать общественный порядок.