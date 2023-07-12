12 июля, 08:49

Пашинян поздравил Мирзиёева с победой на выборах президента Узбекистана

Премьер-министр Армении пожелал "больших успехов и благополучия"

ТАШКЕНТ, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Шавката Мирзиёева с переизбранием на пост главы Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба лидера Узбекистана.

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"Глава правительства Армении тепло поздравил лидера нашей страны с убедительной победой на президентских выборах, пожелав больших успехов и благополучия", - говорится в сообщении на сайте президента республики.

Помимо этого, Пашинян и Мирзиёев по телефону обсудили развитие отношений двух стран, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. "В ходе беседы была особо отмечена важность проведения первого заседания межправительственной комиссии и совместных деловых мероприятий для продвижения проектов практического взаимодействия", - добавили в пресс-службе Мирзиёева.

9 июля в Узбекистане прошли первые в истории страны досрочные выборы президента. По данным ЦИК республики, победу на них с результатом в 87,05% голосов одержал действующий глава государства Мирзиёев. Явка на выборах составила почти 80%. 

Теги:
АрменияУзбекистанМирзиёев, Шавкат МиромоновичПашинян, Никол Воваевич
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