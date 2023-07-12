Румыния вошла в коалицию по подготовке пилотов F-16, в том числе для Украины

Страна присоединилась к группе союзных государств, образованной Бельгией, Великобританией, Данией, Канадой, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией и Швецией

БУХАРЕСТ, 12 июля. /ТАСС/. Министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр подписал на полях саммита НАТО в Вильнюсе совместное заявление о создании коалиции по подготовке ВВС Украины с целью использования самолетов F-16. Об этом говорится в сообщении, которое распространило в среду румынское военное ведомство.

Подписав документ, Румыния присоединилась к группе союзных государств, образованной Бельгией, Великобританией, Данией, Канадой, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией и Швецией.

"Румыния заинтересована как можно быстрее иметь хорошо подготовленных пилотов для F-16 в румынских ВВС, - заявил Тылвэр. - <...> В настоящее время Румыния находится в процессе получения из Норвегии еще 32 самолетов, и таким образом у страны будет, надеемся, как можно быстрее, три эскадрильи многофункциональных самолетов F-16 Fighting Falcon. Достижение этой цели представляет собой чрезвычайно важный шаг к переходу к самолетам пятого поколения F-35. Эта программа повлияет и на национальную оборонную промышленность, поскольку предприятие Aerostar в Бакэу станет центром техобслуживания F-16 с передачей Румынии технологий последнего поколения".

Верховный совет обороны страны, который объединяет высших румынских руководителей и глав силовых ведомств, одобрил 6 июля этого года создание в Румынии регионального центра по обучению пилотов самолетов F-16, в том числе с Украины.