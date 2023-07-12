На саммите НАТО в Вильнюсе впервые прошла встреча в формате Грузия - Скандинавия

Глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили подчеркнул важность непоколебимой поддержки скандинавских стран европейской и евро-атлантической интеграции Грузии

ТБИЛИСИ, 12 июля. /ТАСС/. Главы МИД Грузии, Дании и Швеции, а также государственный секретарь МИД Финляндии на саммите НАТО в Вильнюсе впервые провели встречу в формате Грузия - Скандинавия. Об этом сообщила пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.

"На встрече министры приветствовали проведение первой встречи в таком формате, а также выразили готовность и далее продолжать координацию в этом формате. Подчеркнуто, что Грузия рассматривает страны Скандинавии как ценных друзей и надежных партнеров. Стороны приветствовали растущую динамику отношений Грузии и стран Скандинавии", - говорится в сообщении.

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили еще раз подтвердил коллегам из Дании, Швеции и Финляндии приверженность республики евро-атлантическому курсу и ознакомил их с результатами страны на этом пути. Министр подчеркнул важность непоколебимой поддержки скандинавских стран европейской и евро-атлантической интеграции Грузии, добавили в МИД Грузии.

Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. В итоговом заявлении участников саммита, принятом 11 июля, НАТО подтверждает принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году решение о том, что Грузия "станет участником альянса с выполнением плана действий по членству в качестве интегральной части этого процесса".