12 июля, 09:06

В МИД Китая заявили, что НАТО не должна искать оправдания своему расширению

По словам официального представителя ведомства Ван Вэньбиня, итоговое заявление саммита альянса в Вильнюсе "называет черное белым" и наполнено "менталитетом времен холодной войны и идеологическими предрассудками"

ПЕКИН, 12 июля. /ТАСС/. Североатлантический альянс не должен подыскивать предлоги для своей дальнейшей экспансии. Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин.

"Мы призываем НАТО немедленно прекратить искажать правду и клеветать на Китай, фабриковать ложные измышления, <…> не искать оправданий собственного расширения, а играть конструктивную роль в глобальном мире и стабильности", - сказал Ван Вэньбинь.

По его словам, итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе "называет черное белым" и наполнено "менталитетом времен холодной войны и идеологическими предрассудками". "Китай категорически против этого", - указал официальный представитель МИД. НАТО называет себя региональной организацией, но выходит за пределы географического охвата, предусмотренного ее договором, и ускоряет свою экспансию в Азиатско-Тихоокеанский регион, сказал Ван Вэньбинь.

"НАТО претендует на роль оборонительного альянса, но поощряет государства-члены постоянно увеличивать военные расходы, постоянно переходит границы и расширяет свои полномочия <…>. НАТО претендует на защиту международного порядка, основанного на правилах, но игнорирует международное право и основные нормы международных отношений, вмешивается во внутренние дела других стран и ввязывается во множество войн", - отметил Ван Вэньбинь.

В итоговом заявлении участников саммита альянса, принятом 11 июля в Вильнюсе, Китаю уделено достаточно большое внимание. В документе отмечается, что страны НАТО обеспокоены наращиванием ядерного арсенала КНР и недостаточными, по их мнению, усилиями Пекина в области контроля над ядерными вооружениями. В заявлении также утверждается, что углубление стратегического партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам НАТО. 

Теги:
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