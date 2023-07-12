Правительство Молдавии одобрило инициативу Санду о центре по борьбе с дезинформацией

Президент республики ранее указывала, что работа этого ведомства будет направлена против России

КИШИНЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Правительство Молдавии одобрило инициативу президента республики Майи Санду о создании центра по стратегической коммуникации и борьбе с дезинформацией "Патриот".

"Одобрением этого проекта правительство делает следующий шаг для поддержки инициативы президента о создании организации, которая будет бороться с влиянием дезинформации на наших граждан", - сообщил на брифинге по итогам заседания правительства государственный секретарь кабмина Артур Мижа.

Санду в мае заявила, что власти создадут центр информационного противодействия "Патриот", который займется защитой граждан от информационных манипуляций и борьбой с дезинформацией на национальном уровне. Она указывала, что работа этого ведомства будет направлена против России, которую власти республики обвинили в информационных атаках, а также с "изменниками родине", блокирующими курс на евроинтеграцию. Ранее президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. В стране к настоящему моменту запрещены шесть оппозиционных телеканалов, арестованы десятки людей, выступающих против политики правительства, уголовные дела заведены в отношении лидеров оппозиции.

Со своей стороны оппозиция обвинила Санду и правящую партию в узурпации власти, для чего использован установленный режим чрезвычайного положения. Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал инициативу президента о центре "Патриот" прямой аналогией "министерства правды" из романа-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла.