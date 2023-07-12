Медведчук призвал создать комиссию для выявления нарушений принципов демократии на Украине

По словам украинского политика, эта комиссия может проводить работу по тому же принципу, по какому ЕК организовала официальное расследование против Польши из-за закона о создании в стране комиссии, расследующей якобы имевшее место "российское влияние"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Европейской комиссии (ЕК) необходимо создать специальную комиссию для расследования фактов нарушения стандартов демократии на Украине, их игнорирование стало бы "фатальной ошибкой". Об этом говорится в открытом письме бывшего лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука к ЕС, опубликованном на платформе "Смотрим".

"Надеюсь, что создание специальной комиссии для расследования нарушений европейских стандартов на Украине <...> будет необходимым и последовательным шагом Еврокомиссии в деле защиты демократии и прав человека в Европе", - отметил Медведчук.

По его словам, эта комиссия может проводить свою работу по тому же принципу, по какому ЕК организовала официальное расследование против Польши из-за закона о создании в стране комиссии, расследующей якобы имевшее место "российское влияние".

"Игнорирование вопиющих нарушений стандартов демократии президентом Украины может стать для Еврокомиссии фатальной ошибкой. Нужно не позволить Украине, публично декларирующей демократические стандарты и стремление стать членом Евросоюза, принять кровавую диктатуру как должное и стать рассадником нацистских методов управления в Европе", - добавил Медведчук.