12 июля, 09:35,
обновлено 12 июля, 10:09
Военная операция на Украине

СМИ: ФРГ отказалась создавать в Польше центр по ремонту поврежденных на Украине танков

По данным Handelsblatt, причина такого решения заключается в завышенных ценовых ожиданиях со стороны польской стороны

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Берлин и Варшава не смогли устранить разногласия по поводу создания в Польше совместного центра обслуживания и ремонта танков Leopard, которые задействованы на Украине. Как сообщила в среду на своем сайте газета Handelsblatt со ссылкой на источники, ФРГ отказалась от создания такого центра.

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"Причина решения, о котором официально будет объявлено в ближайшие дни, с точки зрения ФРГ, заключается в абсолютно завышенных ценовых ожиданиях со стороны польской стороны", - отмечается в сообщении газеты.

О разногласиях сообщал ранее журнал Der Spiegel. По его версии, реализацию проекта тормозила именно польская сторона. В частности, по сообщениям СМИ, государственная компания PGZ за так называемый первичный осмотр техники хотела брать более €100 тыс. В ФРГ такая услуга стоит всего около €12 тыс.

О планах создания центра объявил министр обороны ФРГ Борис Писториус 21 апреля на полях встречи контактной группы по Украине в Рамштайне. Центр должен был заработать уже в конце мая, стороны подписали соответствующее заявление о намерениях. Расходы оценивались примерно в €150 млн. Расходы по ремонту Leopard планировало взять на себя правительство ФРГ. 

Теги:
УкраинаГерманияПольшаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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