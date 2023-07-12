Токаев подписал закон об изъятии коррупционных активов в пользу государства

Работу по возврату активов будет осуществлять уполномоченный орган

АСТАНА, 12 июля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Как сообщила пресс-служба главы государства, в соответствии с нормами документа механизмы возврата будут применяться к субъектам крупной коррупции.

"Закон распространяется на субъектов, которые являются (являлись) лицами, занимающими ответственную государственную должность, должности в государственных юридических лицах, субъектах квазигосударственного сектора, а также аффилированных с указанными лицами субъектов. В дополнение с указанными критериями для применения положений закона лица должны иметь в совокупности активы на сумму свыше установленного законом порога - 13 млн месячных расчетных показателей (44 млрд 850 млн тенге, или порядка $100 млн)", - говорится в сообщении.

Работу по возврату активов будет осуществлять уполномоченный орган, который на основании информации государственных ведомств и других не запрещенных законодательством источников займется анализом информации. По итогам работы, если у него возникнут обоснованные сомнения в законности приобретения активов, он внесет в комиссию по возврату активов предложения о включении таких субъектов и их аффилированных лиц в соответствующий реестр. "Принудительный возврат активов осуществляется путем обращения уполномоченного органа в суд на общих основаниях по правилам гражданского процессуального законодательства. Законом предусмотрены механизмы защиты добросовестных приобретателей. Поступившие в пользу государства активы будут передаваться в специальный государственный фонд", - отмечается в сообщении.

С учетом того, что активы могут находиться за рубежом, законом предусмотрены механизмы международного правового сотрудничества для обеспечения исполнения решений судов, обмена информацией и иного правового взаимодействия.

В июне 2022 года президент Казахстана подписал указ о создании межведомственной комиссии, которая займется возвратом финансовых средств, незаконно выведенных гражданами республики за рубеж. За время работы комиссии в собственность государства уже вернули свыше 760 млрд тенге ($1,7 млрд).