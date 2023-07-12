12 июля, 09:40
Военная операция на Украине

Politico: США не должны предоставлять Украине гарантии в ущерб собственной безопасности

По мнению обозревателей газеты, у США недостаточно жизненно важных интересов на Украине

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Гарантии безопасности, которые США намерены предоставить Украине, не несут никакой пользы американской безопасности и даже могут подорвать ее. Такое мнение выразили обозреватели европейской версии издания Politico.

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"Самая простая причина, по которой США не должны предоставлять Украине гарантии, заключается в том, что это слишком рискованно. <...> Этот шаг означает угрозу начала ядерной войны, которая была бы обоюдным самоубийством ради того, что в лучшем случае лежит на периферии интересов [США]. И в обмен на этот колоссальный риск Соединенные Штаты не получат ничего", - пишет издание. Обозреватели полагают, что у США недостаточно жизненно важных интересов на Украине, поэтому Вашингтон "не будет рисковать ядерной войной, чтобы прийти на помощь Киеву". Они отмечают, что утверждения о том, что от безопасности Украины якобы зависит безопасность США и Европы, едва ли могут считаться убедительными.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Запад предаст Киев, если не предоставит украинской стороне гарантии безопасности в ходе текущего саммита НАТО в Вильнюсе. Позднее агентство Reuters сообщило о том, что гарантии безопасности для Украины согласовываются не в рамках Североатлантического альянса, а на уровне стран Группы семи. По данным агентства, это связано с нежеланием США смешивать вопросы перспектив Украины относительно членства в НАТО и гарантий безопасности для Киева на саммите альянса в Вильнюсе. Генсек блока Йенс Столтенберг сообщил, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал о том, что "двери альянса остаются открытыми". 

Теги:
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