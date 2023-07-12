Мирзиёев назвал предателями уволенных за плохую работу чиновников

Узбекистанский лидер предупредил, что председателям компаний "Узтекстильпром" и "Тепловые электростанции", а также главе Узпромстройбанка выговор объявлен в последний раз

ТАШКЕНТ, 12 июля. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал предателями руководителей ряда городов и районов, а также глав нескольких стратегических предприятий республики, которых он накануне уволил за неудовлетворительные показатели работы.

"Я, посещая зарубежные страны, встречаюсь с банкирами, предпринимателями, договариваюсь с ними о крупных инвестиционных проектах. Однако, когда нужно их реализовывать, люди, являющиеся моими представителями, сидят и спят, дремлют", - сказал он об уволенных чиновниках на совещании, посвященном привлечению иностранных инвестиций, видео его выступления опубликовала пресс-служба главы государства.

При этом, информируя участников совещания об увольнении председателя Госкомитета по автомобильным дорогам Абдурахмона Абдувалиева, глав компаний "Железные дороги Узбекистана" и "Узводоснабжение" Хуснитдина Хосилова и Сахиба Саифназарова, президент подчеркнул, что для "предательства не должно быть места". "Работающего, ошибающегося человека я прощу, но предающего человека я никогда не прощу", - добавил Мирзиёев.

Он предупредил, что председателям компаний "Узтекстильпром" и "Тепловые электростанции", а также главе Узпромстройбанка выговор объявлен в последний раз. "Последнее предупреждение. Если за три месяца не будет изменений, будут привлечены к ответственности, а вся недополученная прибыль и ущерб будут взысканы с них", - заключил глава государства.

Всего в ходе совещания президент сообщил об увольнении около 20 чиновников, в том числе глав Амударьинского, Кургантепинского, Бухарского, Миришкорского, Чиракчинского, Хатырчинского, Пайарыкского, Акалтынского, Гулистанского, Аккурганского районов, городов Навои и Янгиер, а также заместителей министра водного хозяйства и министра транспорта.