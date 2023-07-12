МО Британии назвало важным результатом саммита НАТО будущее членство Украины в альянсе

По словам главы ведомства Бена Уоллеса, "вопрос теперь стоит в плоскости "когда"

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Глава Министерства обороны (МО) Великобритании Бен Уоллес назвал важным результатом саммита НАТО, проходящего в Вильнюсе, признание того, что Украина рано или поздно станет членом альянса. Такое заявление он сделал, выступая в среду на публичном форуме НАТО на полях саммита.

"Может быть, люди не обратили вчера внимание на более важный вопрос в коммюнике: есть полное признание, что Украина станет членом НАТО, вопрос теперь стоит в плоскости "когда", а не "если", - заявил Уоллес. - Это важная позиция, которую мы признаем".

Как сообщил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны блока приняли решение упразднить план действий для членства Украины и пообещали пригласить Киев в альянс, когда все условия будут выполнены. По его словам, условия для вступления Украины будут оценивать страны - члены альянса. Говоря об условиях, Столтенберг подчеркнул, что Украина должна модернизировать и реформировать институты обороны и безопасности. Он также заявил, что НАТО никогда не обозначает временные рамки в процессе вступления стран в альянс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможное вступление Украины в НАТО очень опасным для европейской безопасности.

Говоря о контрнаступлении Украины, Уоллес в среду заявил, что ее вооруженные силы продвигаются каждый день, "медленно, но уверенно достигая успехов".

По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, Вооруженные силы Украины с 4 июня потеряли в рамках так называемого контрнаступления более 26 тыс. военных и 3 тыс. единиц вооружения.