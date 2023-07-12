12 июля, 10:24
Военная операция на Украине

Зеленский сообщил, что Австралия передаст Украине 30 бронемашин

Кроме того, по словам украинского президента, Нидерланды планируют в августе начать подготовку пилотов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Австралия обещала выделить Украине пакет военной помощи, включающий поставку бронемашин Bushmaster, а Нидерланды обещают начать подготовку пилотов уже в августе. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский по итогам встреч с австралийским премьером Энтони Альбанезе и и. о. премьер-министра Нидерландов Марком Рютте на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

"Спасибо! Новый мощный оборонный пакет, включая 30 "Бушмастеров", - написал он в Telegram-канале о встрече с Альбанезе.

По итогам встречи с Рютте Зеленский сообщил, что "на август договорились начать подготовку пилотов", кроме того, "договорились о конкретном вкладе" Нидерландов в укрепление украинских ПВО и артиллерии.

Ранее украинский президент провел встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. По его словам, обсуждались "гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО". При этом он пояснил, что Киев ждет разъяснений по поводу приглашения в альянс.

По завершении первого дня саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля генсек организации Йенс Столтенберг огласил итоговое заявление, в котором говорится, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены". По его словам, условия для вступления Украины в НАТО будут оценивать страны - члены альянса. Говоря об условиях, Столтенберг подчеркнул, что Украина должна модернизировать и реформировать институты обороны и безопасности. Он также подчеркнул, что НАТО никогда не называет временных рамок в процессе вступления стран в альянс. 

Теги:
Рютте, МаркАвстралияУкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на УкраинеАльбанезе, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
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