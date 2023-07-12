Избирком Пакистана рекомендовал арестовать экс-премьера Хана за неуважение к инстанции

По делу также проходит экс-министр информации Фавад Чаудри

ИСЛАМАБАД, 12 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Пакистана рекомендовала взять под стражу без залога бывшего премьер-министра, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана и экс-министра информации Фавада Чаудри по делу о неуважении к комиссии и главному уполномоченному по выборам.

Как сообщает в среду газета The News International, избирком ставит фигурантам дела в вину "непарламентские выражения и пренебрежительные высказывания в свой адрес, а также постоянную неявку на разбирательства по этим обвинениям".

Избирком впервые направил вызовы на слушания Хану и Чаудри в августе 2022 года и вплоть до настоящего времени неоднократно требовал от них присутствия на таких разбирательствах. Однако политики игнорировали вызовы Избирательной комиссии Пакистана, поскольку "избирком не является судебной инстанцией".

Дело о неуважении Хана к избиркому находится в производстве у одного из пакистанских судов. Очередное заседание по нему состоится 25 июля.

Имран Хан покинул пост главы пакистанского правительства в апреле 2022 года, когда нижняя палата парламента вынесла ему вотум недоверия и избрала новым премьер-министром председателя Пакистанской мусульманской лиги Шахбаза Шарифа. В октябре 2022 года Избирательная комиссия Пакистана ввела запрет на избрание Хана в любые органы законодательной власти республики в течение следующих пяти лет. Основанием для решения стала ложная декларация о доходах, поданная лидером ДЗС в период его пребывания у власти.