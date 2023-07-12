12 июля, 10:26,
обновлено 12 июля, 10:36

Столтенберг заявил, что страны не смогут блокировать заседания Совета Украина - НАТО

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Отдельные страны НАТО не смогут блокировать заседания Совета Украина - НАТО, как это было с комиссией. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я буду председательствовать в Совете, и я буду созывать его встречи. Поэтому отдельные страны НАТО не смогут блокировать заседания Совета Украина - НАТО. Каждая страна, включая Украину, также сможет созывать эту встречу для экстренных консультаций. В этом отличие от прошлой комиссии", - сказал Столтенберг. 

Теги:
УкраинаСтолтенберг, Йенс
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