СМИ: в Пакистане в межплеменных столкновениях погибли не менее 11 человек

Еще 70 пострадали, сообщила газета Dawn

ИСЛАМАБАД, 12 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли и 70 пострадали за последние пять дней в столкновениях представителей различных племен в районе Куррам в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом в среду сообщила газета Dawn.

К столкновениям с применением гранатометов и тяжелого автоматического оружия, которые не прекращаются с 7 июля, привел спор из-за участка земли между жителями двух деревень, населенных представителями различных пуштунских племен. Сейчас локальные столкновения переросли в боевые действия на территории восьми районов проживания племен. Они привели к блокаде дорог, из-за чего в эти районы не поступает продовольствие и продукты первой необходимости.

Правительство Хайбер-Пахтунхвы призвало федеральные власти направить войска для скорейшего восстановления законности и порядка в Курраме и прекращения конфликта между враждующими племенами.