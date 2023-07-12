В ООН сообщили о случаях применения пыток в местах содержания под стражей на Украине

Организация получила подтверждения о 75 случаях произвольного задержания гражданских лиц

ЖЕНЕВА, 12 июля. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получило документальное подтверждение 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц на Украине, а также применения пыток в местах содержания под стражей. Об этом сообщил в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, выступивший на 53-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Мы задокументировали 75 случаев произвольного задержания. Большинство из них были лицами, подозреваемыми в совершении уголовных преступлений, связанных с конфликтом, а многие произвольные задержания стали следствием чрезмерно широких поправок в уголовное законодательство в условиях военного положения", - отметил Тюрк. "Мы также обнаружили, что украинский персонал в неофициальных местах содержания под стражей или, в гораздо меньшей степени, в официальных следственных изоляторах, прибегал к пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие, в основном с угрозами", - констатировал верховный комиссар ООН.

Тюрк выразил "особую обеспокоенность" тем, что принятое в марте 2022 года на Украине законодательство "предусматривает уголовную ответственность за широкий спектр действий, включая действия, которые могут быть разрешены международным гуманитарным правом, и привело к случаям произвольного задержания".