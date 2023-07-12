12 июля, 10:39,
обновлено 12 июля, 10:49
Военная операция на Украине

Столтенберг заявил, что победа России в конфликте с Украиной будет трагедией для Киева

Кроме того, это сделает НАТО более уязвимой, отметил генсек альянса

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Победа России в конфликте с Украиной на поле боя будет трагедией для Киева и сделает НАТО более уязвимой. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита альянса в Вильнюсе.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Самый большой риск - это если президент [России Владимир] Путин выиграет войну с использованием силы, это будет самый большой риск. Для Украины это будет трагедия, но и нас это сделает более уязвимыми", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, не приблизит ли страны НАТО предоставление гарантий безопасности Украине к военному столкновению с Россией. 

Теги:
УкраинаРоссияСтолтенберг, ЙенсВоенная операция на Украине
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