Столтенберг заявил, что победа России в конфликте с Украиной будет трагедией для Киева

Кроме того, это сделает НАТО более уязвимой, отметил генсек альянса

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Победа России в конфликте с Украиной на поле боя будет трагедией для Киева и сделает НАТО более уязвимой. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита альянса в Вильнюсе.

"Самый большой риск - это если президент [России Владимир] Путин выиграет войну с использованием силы, это будет самый большой риск. Для Украины это будет трагедия, но и нас это сделает более уязвимыми", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, не приблизит ли страны НАТО предоставление гарантий безопасности Украине к военному столкновению с Россией.