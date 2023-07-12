МИД Индии заявил, что решение об участии Макрона в саммите БРИКС должна принимать ЮАР

Саммит намечен на 22-24 августа

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июля. /ТАСС/. Индия знает о желании президента Франции Эмманюэля Макрона принять участие в саммите БРИКС (РФ, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), но решение по этому вопросу должна принимать председательствующая в объединении ЮАР. Об этом заявил первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра на брифинге в преддверии визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Париж.

"Мы слышали о том, что Франция выразила желание участвовать в саммите БРИКС, - сказал индийский дипломат. - В этом году саммит БРИКС проводит ЮАР. Какую страну пригласить на него, это вопрос, который нужно задавать ЮАР, а не Индии".

Претория в 2023 году председательствует в БРИКС. Саммит объединения запланирован в Йоханнесбурге на 22-24 августа.

Ранее министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Макрон может рассмотреть возможность участия в работе саммита БРИКС, если подобное приглашение поступит.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле не понимают, в каком качестве французский лидер мог бы принять участие во встрече глав стран - участниц БРИКС и с какой целью. Кроме того, замглавы МИД России Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС, сообщал, что Россия донесла до партнеров ЮАР, что считает неуместным участие президента Франции в саммите БРИКС.