Япония и НАТО в ближайшие четыре года намерены укрепить практическое сотрудничество

В опубликованном МИД Японии документе подчеркивается, что стороны будут проводить совместные тренировки и учения, а также производить обмен кадрами

ТОКИО, 12 июля. /ТАСС/. Япония и Организация Североатлантического договора (НАТО) в ближайшие четыре года намереваются укрепить диалог, практическое сотрудничество и активизировать кооперацию в сфере кибернетической и космической безопасности. Об этом говорится в принятом во вторник обновленном плане сотрудничества Токио с альянсом на 2023-2026 годы.

В документе, опубликованном МИД Японии, подчеркивается, что стороны ставят перед собой такие стратегические цели, как укрепление диалога и консультаций, продвижение практического сотрудничества. Стороны намереваются активизировать сотрудничество по 16 направлениями, включая сферу кибернетической и космической безопасности, безопасности на море, проблемам, связанным с изменением климата, контролем за вооружением. В документе также указывается, что стороны будут проводить совместные тренировки и учения, а также производить обмен кадрами.

Между тем в новом документе не фигурирует какое-либо упоминание о возможности открытия в Токио офиса НАТО. Не было упоминаний об этой инициативе и в итоговом коммюнике по итогам саммита НАТО.

Ранее японские СМИ сообщали, что НАТО намерена отложить решение об открытии своего представительства в Токио до осени или на более поздний срок. Изначально планировалось, что вопрос об открытии офиса НАТО в японской столице, который стал бы первым для альянса в Азии, будет согласован в ходе саммита организации в Литве. Однако согласия на этот счет получить не удалось, в том числе из-за позиции Франции - сообщалось, что Париж в данной ситуации предпочитает не провоцировать Пекин, поскольку рассчитывает на развитие экономических связей, а также на то, что КНР в конечном итоге сыграет свою роль в урегулировании конфликта на Украине. Вместе с тем Франция и другие члены НАТО акцентируют внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе и поддерживают развитие взаимодействия с Японией и Южной Кореей.

В последнее время Япония активно расширяет сотрудничество с Североатлантическим альянсом. В 2022 году премьер Фумио Кисида стал первым главой японского правительства, принявшим участие в саммите НАТО. После этого МИД Японии принял решение сделать независимым представительство при НАТО, отделив его от своего посольства в Брюсселе и повысив тем самым статус миссии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил, что альянс намерен открыть офис в Токио. Открытие офиса НАТО в Японии потребует единогласного одобрения со стороны всех членов альянса.

Саммит НАТО в Вильнюсе проходит 11-12 июля. В нем также примут участие главы государств и правительств Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии.