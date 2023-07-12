12 июля, 11:14

Суд по делу оспаривающего санкции ЕС Абрамовича потребует "недель или месяцев"

Как отметили в пресс-службе Европейского суда юстиции, 12 июля "решение не будет принято"

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Рассмотрение иска российского бизнесмена Романа Абрамовича в Европейском суде юстиции по поводу правомерности выдвинутых против него санкций ЕС займет несколько недель. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе трибунала.

"Сегодня по этому делу будет слушание. Сегодня решение не будет принято, оно ожидается не ранее чем через несколько недель или месяцев, даты пока нет", - рассказали в суде.

В мае прошлого года Абрамович подал иск в Европейский суд юстиции в Люксембурге против Совета ЕС, который ввел санкции в отношении него из-за военной операции РФ на Украине. Помимо этой информации на сайте трибунала других подробностей приведено не было.

Как ранее в среду сообщил представитель защиты бизнесмена, Европейский суд юстиции в Люксембурге усилил меры безопасности перед началом слушаний в связи с поступившей информацией о том, что группа украинцев намерена устроить в суде акцию протеста против Абрамовича и России. 

Теги:
РоссияАбрамович, Роман Аркадьевич
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