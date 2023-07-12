Женевская штаб-квартира ООН не получала уведомления о планах НАТО открыть офис в Женеве

Руководитель службы информации женевской штаб-квартиры всемирной организации Алессандра Веллуччи так прокомментировала заявление саммита НАТО в Вильнюсе

ЖЕНЕВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Отделение ООН в Женеве не получало уведомления о возможном открытии офиса НАТО в этом городе. Об этом сообщила ТАСС руководитель службы информации женевской штаб-квартиры всемирной организации Алессандра Веллуччи.

"Все, что я могу сказать на данный момент, это то, что до сих пор наш офис не был уведомлен о таком предложении", - сказала Веллучии в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать распространенное во вторник заявление саммита НАТО в Вильнюсе о том, что Североатлантический альянс рассматривает возможность открыть офис связи в Женеве для укрепления сотрудничества с ООН и другими международными организациями.