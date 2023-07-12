СМИ: КНДР могла запустить ракету на твердом топливе "Хвасон-18"

По данным News1, дальность полета аналогична той, которая была установлена при пуске 13 апреля

СЕУЛ, 12 июля. /ТАСС/. Запущенная КНДР в среду ракета могла быть твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой "Хвасон-18". Об этом сообщило агентство News1.

"Высказывается мнение, что прошли испытания для улучшения характеристик межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" с двигателем на твердом топливе, ее первый успешный испытательный запуск состоялся в апреле", - пишет агентство. По данным Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, около 10:00 по местному времени (04:00 мск) из района Пхеньяна в сторону Японского моря была запущена баллистическая ракета большой дальности.

Как указывает агентство, дальность полета аналогична той, которая была установлена при пуске 13 апреля. В этот раз большими оказались высота и время полета. По данным японского министерства обороны, снаряд достиг высоты 6 000 км, а длительность полета составила 74 минуты.

"Хотя нельзя исключать, что была запущена ракета "Хвасон-17", необходимо иметь в виду возможность запуска ее модифицированной версии или "Хвасон-18", - сказал сотрудник Военного исследовательского института XXI века Лю Сон Ёп. Военные Республики Корея определяют, была ли запущена твердотопливная ракета, пишет агентство.

"Возможно, была запущена во второй раз твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-18", впервые испытанная 13 апреля. Представляется, что это продолжение совершенствования разработки на основе результатов раннего запуска", - написал профессор Университета изучения Северной Кореи Ким Дон Ёп в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он счел маловероятным, что нынешний пуск, если это была ракета "Хвасон-18", связан с заявлением сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон о пролете американской разведывательной авиации или с участием президента Южной Кореи в саммите НАТО.