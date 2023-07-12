WSJ: совет директоров Tesla расследовал строительство стеклянного дома для Маска

По одному из проектов дом должен был выглядеть как скрученный шестиугольник

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Совет директоров компании Tesla провел внутреннее расследование, связанное с рассекреченными планами строительства стеклянного дома для Илона Маска в Остине (штат Техас). Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее данным, секретный замысел под кодовым названием "Проект 42" предполагал возведение полностью остекленного здания, в котором планировал жить Маск. Юристы и члены совета директоров заинтересовались проектом после многомиллионного заказа стеклянных панелей. Они начали выяснять, для чего был сделан заказ и насколько правомерно было использование внутренних средств компании на личные нужны Маска. Газете не удалось получить информацию об итогах расследования.

Как сообщает издание, было создано несколько макетов здания. По одному из проектов дом должен был выглядеть как скрученный шестиугольник. В другом варианте здание должно было напоминать стеклянную "коробку".

В 2004 году Маск стал основным инвестором компании - производителя серийных электромобилей Tesla, вложив в проект $6,5 млрд. В 2008 году он занял должность генерального директора и "главного архитектора продуктов" этой компании. К концу 2010-х годов Tesla стала крупнейшим в мире производителем электромобилей (499 тыс. машин в 2020 году). По состоянию на август 2022 года за последние десять месяцев Маск продал акций Tesla на сумму около $32 млрд, ему принадлежит 14,84% ценных бумаг.