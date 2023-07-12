Президент Палестины прибыл в Дженин

По данным WAFA, целью визита Махмуда Аббаса является наблюдение за процессом восстановления города, пострадавшего в результате спецоперации Армии обороны Израиля

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас в среду прибыл в город Дженин и примыкающий к нему лагерь беженцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило агентство WAFA.

Согласно его сведениям, целью визита Аббаса является наблюдение за процессом восстановления города, пострадавшего в результате спецоперации Армии обороны Израиля. Президента Палестины по прибытии встретил премьер-министр Мухаммед Штайе и чиновников местной администрации.

В Дженине Аббас возложил венок к братской могиле, в которой захоронены жертвы последней израильской операции, а также назвал город "символом борьбы и стойкости" палестинского народа.

Израильские силы в ночь на 3 июля начали масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. Утром 5 июля израильские военные завершили вывод подразделений из лагеря в Дженине. По последним данным Минздрава Палестины, в ходе столкновений погибли 13 палестинцев, ранения получили не менее 120 арабов. Состояние по меньшей мере 20 пострадавших оценивается медиками как тяжелое. Руководство Палестины на этом фоне приняло решение о прекращении всех контактов с израильскими властями и дальнейшем сокращении сфер, в которых стороны координировали действия по вопросам безопасности.