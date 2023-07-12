Словакия получит из США 160 легких тактических многоцелевых автомобилей

Словацкий министр обороны Мартин Скленар сообщил, что стоимость контракта составляет почти $190 млн

БРАТИСЛАВА, 12 июля. /ТАСС/. Правительство Словакии приняло в среду предложение министерства обороны республики получить из США 160 легких тактических многоцелевых автомобилей за счет средств, выделенных для республики американским фондом оказания финансовой поддержки армиям зарубежных государств-партнеров Foreign Military Financing. Об этом сообщил журналистам словацкий министр обороны Мартин Скленар.

"Министерство обороны реализует получение из США 160 легких тактических многоцелевых автомобилей колесной формулы 4х4. Финансирование будет осуществлено из американского фонда Foreign Military Financing. Стоимость контракта составляет почти $190 млн. Сегодня правительство его одобрило", - сказал министр.

Автомобили, которые планируется использовать в оперативных подразделениях сухопутных войск и частях по проведению специальных операций, должны поступить в Словакию в течение 2025 года. Необходимость наличия такой техники в армии, по словам министра, подтвердил опыт боевых действий в ходе конфликта на Украине.

США выделили Словакии из фонда Foreign Military Financing $200 млн. Оставшиеся более $10 млн республика намерена потратить на закупку стрелкового оружия и систем отражения атак беспилотных летательных аппаратов.