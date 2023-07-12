В Венгрии заявили, что Украина не сможет рассчитывать на ускоренный прием в НАТО

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, лидеры стран альянса "ясно дали понять, что Украину пригласят к вступлению, если она выполнит все условия и если союзники однажды придут к единодушному мнению на этот счет"

БУДАПЕШТ, 12 июля. /ТАСС/. Украина не должна рассчитывать на ускоренный прием в НАТО по какому-то обходному пути. Об этом заявил в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто, находящийся на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе вместе с премьер-министром Виктором Орбаном.

Беседуя с венгерскими журналистами в столице Литвы, он отметил, что Украина не получила на совещании ни приглашения, ни графика вступления в Североатлантический альянс и это было правильное решение. "Поскольку не было ни приглашения, ни графика, то не может быть и речи о каком-либо "обходном пути" или "ускоренном пути" в отношении присоединения Украины", - процитировало министра информационное агентство MTI.

По словам Сийярто, лидеры стран НАТО "ясно дали понять, что Украину пригласят к вступлению, если она выполнит все условия и если союзники однажды придут к единодушному мнению на этот счет".

Как сообщил 11 июля по итогам первого дня саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в Вильнюсе было сделано "три шага навстречу Украине". Во-первых, было принято решение не требовать от Украины выполнения плана действий для членства в альянсе. Во-вторых, была утверждена многолетняя программа военной помощи Украине. В-третьих, было одобрено создание Совета Украина - НАТО.

По словам Столтенберга, выполнение Украиной условий для вступления в НАТО будут оценивать страны альянса. По их мнению, Украина должна модернизировать и реформировать институты обороны и безопасности, а также эффективно бороться с коррупцией. Кроме того, лидеры НАТО согласились, что Украина не сможет стать членом НАТО до тех пор, пока не будет урегулирован вооруженный конфликт на ее территории.