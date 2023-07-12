На Украине заочно предъявили новые обвинения экс-командующему Черноморским флотом Осипову

Игоря Осипова обвиняют по статьям Уголовного кодекса Украины о нарушении законов и обычаев войны, совершенном группой лиц по предварительному сговору

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что заочно выдвинула новые обвинения против бывшего командующего российским Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова.

В сообщении в Telegram-канале СБУ говорится, что Осипова обвиняют по статьям Уголовного кодекса Украины о нарушении законов и обычаев войны, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

В январе СБУ заочно предъявила экс-командующему Черноморским флотом, а также командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ Сергею Кобылашу обвинения в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины.