МО Германии не подтвердило данные СМИ об отказе создавать центр ремонта Leopard в Польше

Как отметил представитель министерства, Польша и ФРГ "преследуют цель по восстановлению танков Leopard 2"

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Министерство обороны ФРГ не подтвердило данные СМИ, согласно которым Берлин скоро официально объявит об отказе от создания совместного центра обслуживания и ремонта танков Leopard, которые задействованы на Украине.

В оборонном ведомстве Германии в среду сообщили, что продолжают переговоры с польской стороной. "Польша и ФРГ, как и прежде, преследуют цель по восстановлению танков Leopard 2", - приводит газета Handelsblatt слова представителя МО ФРГ.

Handelsblatt ранее сообщила, что официально об отказе будет объявлено "в ближайшие дни", решение якобы обусловлено "абсолютно завышенными ценовыми ожиданиями со стороны польской стороны".

О разногласиях ранее сообщал ранее журнал Der Spiegel. По его версии, реализацию проекта тормозила именно польская сторона. В частности, по сообщениям СМИ, государственная польская компания PGZ за так называемый первичный осмотр техники хотела брать более €100 тыс. В ФРГ такая услуга стоит около €12 тыс.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в начале июля заявлял, что в течение 10 дней стороны собираются устранить все разногласия по этому вопросу.