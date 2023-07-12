12 июля, 11:34

Литва рассчитывает на прием Украины в НАТО на саммите 2024 года в Вашингтоне

По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, "есть еще год для решения вопроса о приеме Украины в НАТО, чтобы саммит в США стал еще более историческим, чем встреча в Вильнюсе"

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Литва рассчитывает на то, что Украина будет принята в Североатлантический альянс на саммите 2024 года в Вашингтоне. Об этом заявил в среду глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис на общественном форуме по вопросам безопасности, который был организован в рамках проходящего в Вильнюсе саммита НАТО.

Читайте также
Саммит НАТО. Оружие Киеву, планы против России, военные расходы и борьба с Китаем

"Вильнюсский саммит является не завершением пути, не конечной остановкой, а мостом для дальнейшего движения к встрече в верхах в 2024 году в Вашингтоне. У нас есть еще год для решения вопроса о приеме Украины в НАТО, чтобы саммит в США стал еще более историческим, чем встреча в Вильнюсе", - сказал он.

Согласно итоговому заявлению после первого рабочего дня саммита, его участники приняли решение не требовать от Украины выполнения плана действий для членства в НАТО. При этом лидеры стран - членов организации пообещали пригласить Киев в альянс, когда будут выполнены все условия, но только после завершения конфликта с Россией.

Как отмечают эксперты, эти неназванные условия могут в новой форме всплывать вновь и вновь, перекрывая дорогу Киеву в НАТО. 

Теги:
УкраинаСШАЛитва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация