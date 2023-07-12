Министры обороны Турции и Греции договорились поддерживать диалог по мерам доверия

Договоренность о встрече Яшара Гюлера и Никоса Дендиаса была достигнута 5 июля

СТАМБУЛ, 12 июля. /ТАСС/. Министры национальной обороны Турции и Греции договорились поддерживать диалог по мерам укрепления доверия между двумя странами. Об этом говорится в сообщении турецкого военного ведомства по итогам встречи министров обороны Яшара Гюлера и Никоса Дендиаса на полях саммита НАТО в Вильнюсе в среду.

"На встрече была подчеркнута важность сохранения позитивной атмосферы в двусторонних отношениях, поддержания открытыми каналов диалога. Была подтверждена договоренность о возобновлении встреч по мерам укрепления доверия", - отмечается в релизе.

Договоренность о встрече глав Минобороны Турции и Греции была достигнута 5 июля.

На полях саммита НАТО в среду также прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Они состоялись за закрытыми для прессы дверями.

Турция неоднократно заявляла, что выступает за налаживание диалога с Грецией для решения спорных вопросов, в том числе по границам территориальных вод, воздушного пространства в Эгейском море и демилитаризации греческих островов. Греция при этом заявляет, что готова вести с Турцией переговоры лишь по вопросу установления границ исключительных экономических зон с тем, чтобы представить их результаты для окончательного вердикта на рассмотрение Международного суда ООН в Гааге.