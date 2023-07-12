12 июля, 11:53
Военная операция на Украине

В Польше заявили, что Украина сможет вступить в НАТО после победы в конфликте

Как ранее сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны блока приняли решение упразднить план действий для членства Украины и обещали пригласить Киев в альянс, когда все условия будут выполнены

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Власти Польши считают, что Украина сможет вступить в НАТО только после победы в текущем конфликте. Об этом заявил глава канцелярии польского президента Анджея Дуды Павел Шрот.

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"Срок вступления Украины в НАТО очевиден - оно [вступление] может наступить после завершения войны, после хорошего завершения войны, то есть победы", - сказал он в эфире Польского радио.

Как сообщил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны блока приняли решение упразднить план действий для членства Украины и обещали пригласить Киев в альянс, когда все условия будут выполнены. По его словам, условия для вступления Украины будут оценивать страны - члены альянса. Говоря об условиях, Столтенберг подчеркнул, что Украина должна модернизировать и реформировать институты обороны и безопасности. Он также заявил, что НАТО никогда не обозначает временные рамки в процессе вступления стран в альянс. Также ранее в альянсе неоднократно подчеркивали, что присоединение Украины к альянсу невозможно, пока страна находится в состоянии конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможное вступление Украины в НАТО очень опасным для европейской безопасности. 

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