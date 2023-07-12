Минобороны Армении сообщило об обстреле с азербайджанской стороны

По данным ведомства, один военнослужащий получил ранения, но его жизни ничего не угрожает

ЕРЕВАН, 12 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Армении сообщило об обстреле боевых позиций в Сюникской области с азербайджанской стороны, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

"12 июля в 12:10 (11:10 мск - прим. ТАСС) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Тех, в результате чего ранение получил военнослужащий ВС Армении Н. Т.", - говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве добавили, что военнослужащий находится в состоянии средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.