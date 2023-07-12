Зеленский заявил, что не будет убеждать Байдена принять Украину в НАТО

Украинский лидер также выразил уверенность в том, что после окончания боевых действий Киев станет членом альянса

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет убеждать президента США Джо Байдена воспринимать Киев будущим членом НАТО. Однако на встрече он попросит у США дальнобойное оружие, дефицит которого испытывает Украина.

Встреча лидеров планируется в среду на полях саммита НАТО в Вильнюсе. "Я не собираюсь находить аргументы для того, чтобы президент Байден видел нас в НАТО. И я считаю, что эти аргументы должны быть взаимными, потому что это безопасность востока европейского континента, восточного фланга НАТО. Я так считаю, что мы не меньше нужны НАТО", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом перед первым заседанием Совета Украина - НАТО.

Зеленский выразил уверенность в том, что после окончания боевых действий Киев станет членом НАТО. При этом добавил, что украинские власти будут делать все, чтобы у них на этот счет было "одинаковое понимание и видение" с США. Украинский президент в очередной раз подчеркнул, что гарантии безопасности, которые страны Запада предоставят Киеву, не должны стать заменой членству в альянсе.

Он также рассказал, что намерен просить Байдена о предоставлении Киеву дальнобойного оружия. "Нам нужно дальнобойное оружие, этот дефицит никуда не делся, и я буду поднимать этот вопрос", - сказал он. Ранее украинский президент заявлял, что предоставление такого вооружения Киеву зависит исключительно от США.

Зеленский отдельно поблагодарил Байдена за предоставление Украине кассетных боеприпасов и в очередной раз заявил, что они будут применяться "исключительно по военным целям". Как заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия будет вынуждена принимать контрмеры в ответ на использование Украиной кассетных боеприпасов.