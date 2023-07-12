Премьер Индии в ходе визита в Париж обсудит с Макроном конфликт на Украине

Первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра подчеркнул, что "когда встречаются два лидера, безусловно, они обсуждают события и вызовы в разных частях мира"

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита в Париж на этой неделе обсудит с президентом Франции Эмманюэлем Макроном конфликт на Украине. Об этом сообщил в среду на брифинге первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра.

"Когда встречаются два лидера, безусловно, они обсуждают события и вызовы в разных частях мира. Мой премьер-министр и президент Макрон обсуждали этот вопрос (конфликт на Украине - ПРИМ.ТАСС) в прошлом, уверен, что они обменяются мнениями по этой теме в этот раз", - сказал индийский дипломат.

По его словам, руководство Индии "постоянно взаимодействует" с президентом России Владимиром Путиным. Кватра также добавил, что недавно состоялась встреча индийского премьер-министра с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи в Хиросиме. "Наша позиция [по Украине] хорошо известна, уважаема и признана", - подчеркнул Кватра.

Официальный Нью-Дели ранее заявлял, что урегулирование на Украине должно быть достигнуто путем дипломатии и диалога.

Моди 13-15 июля посетит с визитом Францию и ОАЭ. По приглашению Макрона он станет почетным гостем военного парада в честь Дня взятия Бастилии. Моди также приглашен на торжественный ужин с участием Макрона и встретится с главой французского правительства, лидерами сената и национального собрания, представителями бизнеса и индийской диаспоры во Франции.

Из Франции Моди направится в ОАЭ, где проведет переговоры с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Предметом переговоров будет продвижение сотрудничества в сфере энергетики, образования, здравоохранения, продовольственной безопасности, финансовых технологий, обороне и культуры. Также стороны обсудят вопросы международной политики.