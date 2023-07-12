12 июля, 11:47
Военная операция на Украине

Лондон заявил, что Запад хочет видеть от Киева благодарность за поставки военной техники

По словам главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, периодически он вынужден "убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке" передать Украине ту или иную военную технику

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Страны Запада хотели бы услышать от Украины слова благодарности за поставки военной техники вместо критики решений об отказе принимать страну в состав НАТО по ускоренной процедуре. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая на публичном форуме НАТО, который проходит на полях саммита альянса в Вильнюсе.

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"Нравится вам это или нет, но люди хотят увидеть немного благодарности, - сказал он. - Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов оружия". Уоллес добавил, что периодически вынужден "убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке" передать Украине ту или иную военную технику в ходе непростых переговоров.

Как рассказал глава британского Минобороны, во время прошлогоднего визита на Украину киевские власти предоставили ему список необходимого ВСУ вооружения, что напомнило ему поход в магазин. "Знаете ли, мы не Amazon. Я сказал это им в прошлом году, когда проехал 11 часов для того, чтобы мне вручили список", - отметил он. 

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УкраинаВеликобританияУоллес, БенВоенная операция на Украине
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