Лондон заявил, что Запад хочет видеть от Киева благодарность за поставки военной техники

По словам главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, периодически он вынужден "убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке" передать Украине ту или иную военную технику

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Страны Запада хотели бы услышать от Украины слова благодарности за поставки военной техники вместо критики решений об отказе принимать страну в состав НАТО по ускоренной процедуре. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая на публичном форуме НАТО, который проходит на полях саммита альянса в Вильнюсе.

"Нравится вам это или нет, но люди хотят увидеть немного благодарности, - сказал он. - Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов оружия". Уоллес добавил, что периодически вынужден "убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке" передать Украине ту или иную военную технику в ходе непростых переговоров.

Как рассказал глава британского Минобороны, во время прошлогоднего визита на Украину киевские власти предоставили ему список необходимого ВСУ вооружения, что напомнило ему поход в магазин. "Знаете ли, мы не Amazon. Я сказал это им в прошлом году, когда проехал 11 часов для того, чтобы мне вручили список", - отметил он.