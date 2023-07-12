12 июля, 11:54

Великобритания ввела санкции против шести оборонных компаний на фоне конфликта в Судане

По данным МИД Британии, эти компании оказывают военную помощь противоборствующим сторонам в Судане

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании ввело санкции в отношении шести оборонных компаний, которые оказывают военную помощь противоборствующим сторонам в Судане. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД Соединенного Королевства.

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Под санкции, подразумевающие заморозку активов в случае их обнаружения, подпали суданская компания GSK Advance Company, саудовская Tradive General Trading и фирма Al Junaid Multi Activities, которые, согласно Форин оффису, связаны с суданскими силами быстрого реагирования. Кроме того, рестрикции были введены в отношении компаний Sudan Master Technology, Defense Industries System и Zadna International Company for Investment, которых Лондон ассоциирует с суданской армией. 

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