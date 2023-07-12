Глава МИД Кипра обсудил с генсеком ООН проблему урегулирования на острове

Стороны подняли вопрос перспективы возобновления переговоров по этой проблеме

НИКОСИЯ, 12 июля. /ТАСС/. Глава МИД Кипра Константинос Комбос обсудил в Нью-Йорке перспективы возобновления переговоров по проблеме разделенного острова с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом он сообщил журналистам по итогам беседы.

"У меня была особенно конструктивная встреча с генеральным секретарем [ООН] в контексте нашего твердого желания возобновить переговоры с того места, где они были приостановлены в Кран-Монтане, в целях предметного обсуждения, которое приведет к решению кипрской проблемы и к воссоединению нашей страны", - приводит в среду слова Комбоса Кипрское информационное агентство. Его встреча с Гутерришем состоялась накануне.

По словам главы МИД островного государства, обсуждалась также возможность назначения посланника генсека ООН по кипрскому вопросу. "Мы обсудили с генсеком его идеи относительно следующих шагов, особенно касающиеся вопроса назначения посланника <...>. С нашей точки зрения, сигнал был ясным - мы готовы к следующему шагу", - сказал он.

Особые надежды Комбос возлагает на встречу премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Вильнюсе. "Генеральный секретарь понимает полезность евро-турецкого измерения, которое может обеспечить стимулы, чтобы мы могли вернуть другую сторону за стол переговоров. Встреча Мицотакиса и Эрдогана поможет нам сделать следующий шаг", - добавил министр.

Усилия нынешнего руководства Кипра направлены на то, чтобы попытаться выйти из тупика и возобновить прерванные в 2017 году переговоры под эгидой ООН между греками-киприотами и турками-киприотами. Инициативы президента республики Никоса Христодулидиса, которые он выдвинул вскоре после прихода к власти в феврале, предполагают более активную вовлеченность ЕС в решение кипрской проблемы. При этом в Никосии поясняют, что Евросоюз не будет подменять собой ООН. Христодулидис также хочет, чтобы были назначены спецпредставитель ЕС по кипрскому урегулированию, который примет участие во всех последующих переговорах, и посланник генсека ООН.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного госпереворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать кипрскую проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году.