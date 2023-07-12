Южная Корея заявила о намерении принять участие в фонде НАТО по поддержке Украины

Президент Юн Сок Ёль сообщил, что его страна в 2023 году поставила Киеву оборудование для разминирования, машины скорой помощи, а также предметы гуманитарного характера

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Республика Корея планирует принять участие в фонде НАТО, предназначенном для поддержки Украины. Об этом заявил президент Юн Сок Ёль в ходе саммита стран НАТО и их партнеров в Вильнюсе.

"Мы планируем принять участие в целевом фонде НАТО для Украины", - привело агентство Yonhap слова Юн Сок Ёля. Он отметил, что Республика Корея в 2023 году поставила Киеву оборудование для разминирования, машины скорой помощи, а также предметы гуманитарного характера. Южнокорейский лидер обещал продолжить поддерживать Украину до окончания конфликта.

9 июля военно-транспортный самолет Южной Кореи приземлился в Польше, на его борту были переносные миноискатели и защитная одежда. 10 июля Юн Сок Ёль отправился в Литву на саммит НАТО.

Южнокорейские власти предоставляли гуманитарную и финансовую помощь Киеву, но не передавали оружие. В апреле Юн Сок Ёль допустил, что Сеул может пойти на поставки вооружений в случае "грубых нарушений законов войны".