Премьер Японии пообещал остановить сброс воды с АЭС в случае возникновения проблем

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль попросил Фумио Кисиду незамедлительно остановить сброс воды, если уровень радиоактивных материалов в районе сброса воды превысит установленные нормы

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал южнокорейскому президенту Юн Сок Ёлю, что японская сторона сразу же остановит сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС "Фукусима-1" в случае возникновения каких-либо проблем. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Эта тема поднималась в ходе двухсторонних переговоров, которые прошли в среду в Вильнюсе, где Фумио Кисида и Юн Сок Ёль находятся для участия в саммите НАТО. Президент Южной Кореи, в свою очередь, попросил Кисиду незамедлительно остановить сброс воды, если уровень радиоактивных материалов в районе сброса воды превысит установленные нормы. "Мы предпримем все необходимые меры для того, чтобы сброс воды не повлиял на окружающую среду, здоровье наших жителей и жителей Кореи", - подчеркнул глава японского правительства.

4 июля МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором признало, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. Глава организации Рафаэль Гросси в ходе поездки в Японию подтвердил, что агентство считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона. В рабочую группу, которой было поручено изучить план сброса, входили эксперты из России, Китая, США, Австралии, Аргентины, Великобритании, Вьетнама, Канады, Республики Корея, Республики Маршалловы Острова и Франции.

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода (тритий). В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительную часть этой воды.

Содержание трития в ней предполагается перед сбросом довести путем смешения с чистой океанской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сброс предлагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла после мощного цунами, который вывел из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое насквозь прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Полный демонтаж АЭС планируется завершить к 2050 году.