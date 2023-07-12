Белый дом объяснил отсутствие сроков вступления Украины в НАТО

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан указал, что альянс решил сохранить гибкость в этом вопросе, "потому что войны носят динамичный характер"

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Страны НАТО не стали устанавливать сроки вступления Украины в альянс, чтобы сохранить гибкость в этом вопросе. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

"Должны ли мы ждать определенного времени или дня относительно войны, достижения неких условий на земле, - сказал он, отвечая на вопрос о том, подразумевает ли коммюнике саммита НАТО, что Киев сможет присоединиться к альянсу только после завершения конфликта. - Мы не установили какой-то четкой формулы, потому что войны носят динамичный характер. Ситуация динамичная. НАТО нужно сохранять гибкость".

"Мы тесно работаем с Украиной, чтобы определить, когда в будущем будет иметь смысл принять их", - добавил Салливан.

Как сообщил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны блока приняли решение упразднить план действий для членства Украины и обещали пригласить Киев в альянс, когда все условия будут выполнены. По его словам, условия для вступления Украины будут оценивать страны - члены альянса. Говоря об условиях, Столтенберг подчеркнул, что Украина должна модернизировать и реформировать институты обороны и безопасности. Он также заявил, что НАТО никогда не обозначает временные рамки в процессе вступления стран в альянс. Также ранее в альянсе неоднократно подчеркивали, что присоединение Украины к альянсу невозможно, пока страна находится в состоянии конфликта.