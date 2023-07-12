СМИ: Германия будет ремонтировать Leopard 2 для Украины на своей территории

По сведениям телеканала n-tv, возможно, ремонт также будет производиться в Литве

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Германия будет ремонтировать поврежденные на Украине танки Leopard 2A5 и Leopard 2A6 на своей территории и, возможно, в Литве. Об этом сообщил в среду телеканал n-tv со ссылкой на слова представителя Минобороны ФРГ, распространенные на полях саммит НАТО в Вильнюсе.

Газета Handelsblatt ранее сообщила, что Берлин якобы отказался от создания в Польше совместного центра обслуживания и ремонта танков, которые задействованы на Украине. По данным издания, официально об отказе будет объявлено "в ближайшие дни", решение якобы обусловлено "абсолютно завышенными ценовыми ожиданиями польской стороны".

О разногласиях ранее сообщал журнал Der Spiegel. По его версии, реализацию проекта тормозила именно польская сторона. В частности, по сообщениям СМИ, государственная компания PGZ за так называемый первичный осмотр техники хотела брать более €100 тыс. В ФРГ такая услуга стоит всего около €12 тыс.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в начале июля заявлял, что в течение 10 дней стороны собираются устранить все разногласия по этому вопросу.