Экс-премьер Таиланда Чинават отложил возвращение в страну

Таксин Чинават намерен вернуться после избрания нового премьера, сообщила его дочь Пхетхонгтхан Чинават

БАНГКОК, 12 июля. /ТАСС/. Бывший премьер Таиланда Таксин Чинават отложил возвращение в страну до избрания нового премьер-министра. Об этом в среду сообщил телеканал Thai PBS со ссылкой на его дочь Пхетхонгтхан Чинават, которая является одной из ключевых фигур в партии "Для тайцев" и может в том числе претендовать на пост главы правительства.

"Его возвращение, конечно, все еще в силе, но оно немного задержится. Не в этом месяце", - сказала она, отметив, что ее отец не хочет возвращаться в Таиланд "во времена политического хаоса и создавать еще больше проблем".

Таксин Чинават занимал пост премьера Таиланда с 2001 по 2006 год, но был отстранен от власти в результате военного переворота, а затем покинул страну. Суд в Таиланде в 2008 году заочно приговорил его к двум годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при покупке государственного земельного участка. В 2019 году так же заочно его приговорили к различным тюремным срокам, в том числе за должностные преступления.

С 2010 года Чинават в общей сложности 19 раз заявлял о намерении вернуться на родину. Последний раз в мае он сообщил в Twitter, что планирует вернуться в Таиланд в июле.