Южная Корея попросила допустить своих экспертов к проверке сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Президент республики Юн Сок Ёль при этом сказал, что его правительство с уважением относится к выводам доклада МАГАТЭ о влиянии планов Токио на экологию

СЕУЛ, 12 июля. /ТАСС/ . Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль попросил премьер-министра Японии Фумио Кисиду позволить южнокорейским экспертам участвовать в проверке планируемого сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом в среду сообщила администрация южнокорейского лидера.

"Президент Юн Сок Ёль попросил информировать Сеул в реальном времени о том, идет ли процесс сброса воды согласно плану. Он также попросил позволить южнокорейским экспертам участвовать в проверке. Кроме того, он обратился с просьбой прекратить сброс воды, если произойдет ситуация, при которой уровень содержания радиоактивных веществ превысит норму", - говорится в пресс-релизе по итогам двусторонней встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Юн Сок Ёль также сказал, что его правительство с уважением относится к выводам доклада МАГАТЭ о влиянии планов Японии на экологию. Администрация указала, что Кисида положительно ответил на просьбу остановить сброс воды в случае возникновения угрозы для населения Японии и Южной Кореи, а также экологии региона.

4 июля МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором признало, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. Глава организации Рафаэль Гросси в ходе своей поездки в Японию подтвердил, что агентство считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона.

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода (тритий). В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительную часть этой воды.