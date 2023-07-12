Зеленский заявил, что Франция пообещала Украине поставить средства разминирования

Украинский президент поблагодарил Париж за поставку вооружений, особенно отметив дальнобойное оружие

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Киев получит от Парижа дополнительное оборудование для разминирования. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

"Обсудили дальнейшую оборонную поддержку. Еще раз благодарен за каждую единицу оружия, а особенно - за дальнобойное оружие, - написал Зеленский в Telegram-канале. - Будет и дополнительное инженерное оборудование для разминирования".

Ранее украинский президент провел встречи с австралийским премьером Энтони Альбанезе, и. о. премьер-министра Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Австралия обещала выделить Украине пакет военной помощи, включающий поставку 30 бронемашин Bushmaster, а Нидерланды обещают в августе начать подготовку украинских пилотов управлению истребителями F-16 и внести вклад в укрепление украинских систем ПВО и артиллерии.

Кроме того, на полях саммита Украина подписала со Швецией два соглашения о военном сотрудничестве. Первое открывает возможность обмена секретной информацией в области безопасности и позволит Украине опробовать шведский истребитель Gripen, второе предоставляет Украине доступ к шведской военной технике и возможность размещать заказы на вооружения при поддержке Швеции.