В ООН заявили о потере правительством Судана контроля над страной

Глава миссии организации по поддержке переходного периода в стране Фолькер Пертес отметил, что кабмин также утратил доверие соседей

КАИР, 12 июля. /ТАСС/. Действующее правительство Судана не контролирует ситуацию в стране и утратило доверие соседних государств. Такое мнение высказал в среду спецпредставитель генерального секретаря ООН, глава Миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькер Пертес.

"Так называемое действующее правительство в Судане потеряло контроль над страной и доверие государств региона", - указал Пертес, слова которого привел телеканал Al Jazeera. По его убеждению, на недавнем совещании Межправительственной организации по развитию "ее участники сожалели об отсутствии на встрече представителей суданской армии, а не правительства Судана".

Пертес полагает, что решение правительства Судана о запрете на его въезд в страну "повлияло на усилия ООН [по урегулированию конфликта]". Он добавил, что "только генеральный секретарь ООН решает, кто будет представлять его в Судане".

В конце мая суданское правительство заявило, что больше не намерено вести дела с Пертесом после просьбы командующего суданской армией найти эмиссару альтернативу. При этом кабинет министров указал, что миссия ООН продолжит работу в стране в обычном режиме, пока не будет подобрана альтернатива нынешнему спецпредставителю генсека ООН Антониу Гутерриша.

За несколько дней до этого заявления суданского правительства командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан направил Гутерришу письмо, в котором призвал заменить его спецпредставителя в стране. По убеждению главы суданских вооруженных сил, присутствие Пертеса во главе миссии ООН в Судане не способствует выполнению ее задач и стало источником негативных последствий для ООН.