Болгария и Румыния создадут региональное командование сил специальных операций

В Софии не сообщили, будет ли командование управлять лишь специальными соединениями двух стран, или же в его компетенцию поступят контингенты союзников по НАТО

СОФИЯ, 12 июля. /ТАСС/. Министр обороны Болгарии Тодор Тогарев и его румынский коллега Анджел Тылвэр в среду в рамках саммита НАТО в Вильнюсе подписали декларацию о намерениях создания совместного командования сил специальных операций в Черноморском регионе. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте болгарского оборонного ведомства.

"Принимая во внимание процессы адаптации к изменяющимся условиям [в сфере] безопасности в Черноморском регионе и общее понимание необходимости расширения сотрудничества в целях повышения обороноспособности и потенциала сдерживания [Североатлантического] альянса, министры обороны Болгарии и Румынии подписали декларацию о намерениях по созданию регионального командования компонента сил специального назначения", - отмечается в сообщении.

В Софии не раскрывают, будет ли командование управлять лишь специальными соединениями двух стран, или же в его компетенцию поступят контингенты других союзников Болгарии и Румынии по НАТО.

В составе болгарских Вооруженных сил действует Объединенное командование специальных операций, бойцы которого принимали участие в боевых действиях на территории Ирака и Афганистана.