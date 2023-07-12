Молдавская оппозиция готовит вотум недоверия правительству

Лидеры партий коммунистов и социалистов обвинили президента республики Майю Санду и ее правящую Партию действия и солидарности в провальном управлении страной и призвали подать в отставку

КИШИНЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Блок коммунистов и социалистов Молдавии объявил, что инициирует вотум недоверия правительству Дорина Речана. На брифинге в парламенте лидер Партии социалистов Игорь Додон и Партии коммунистов Владимир Воронин обвинили главу государства Майю Санду и ее правящую Партию действия и солидарности в провальном управлении страной и призвали подать в отставку, чтобы провести досрочные выборы.

"Мы видим регресс по всем направлениям. В социальной сфере - геноцид народа, полное уничтожение экономики. Посмотрите, что они делают с аграриями, с патентообладателями. Все силовые ведомства возглавляют представители неправительственных организаций, внешняя политика однобока и направлена против России и СНГ", - сказал Додон.

По его словам, власти республики, пытаясь свалить вину за провалы в управлении страной, занялись поиском шпионов. "Мы каждый день слышим, что власти что-то или кто-то мешает. Правящая партия постоянно ищет диверсантов и шпионов. Ищите их в своих спецслужбах, где трудятся граждане Румынии, или в прокуратуре, где - граждане США и других стран. Спуститесь с небес на землю! Отставка и досрочные парламентские и президентские выборы - единственное решение в этой ситуации", - заключил Додон.

"Правящая партия под диктовку западных кураторов делает все для того, чтобы уничтожить Молдавию как независимое государство", - сказал Воронин.

Лидеры блока привели данные статистики, согласно которым ситуация в экономике и социальной сфере катастрофически ухудшилась, в прошлом году уровень инфляции в Молдавии превысил 30%, тарифы на газ за два года правления ПДС выросли в 7 раз, а электроэнергия подорожала в три раза. Внешний долг страны увеличился на $1 млрд - до $5,7 млрд.

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые акции протеста оппозиции, их участники требуют отставки Санду, правительства и досрочных выборов в парламент. Однако для отставки кабинета у Блока коммунистов и социалистов, который контролирует 37 из 101 места в парламенте, недостаточно голосов.